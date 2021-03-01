Лжесоцработница обкрадывала пенсионеров

В Сергиевом Посаде мошенница обманом проникала в квартиры пожилых людей, представляясь социальным работником.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило сообщение о краже от 82-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что она пустила к себе домой женщину, представившуюся социальным работником, которая предлагала оформить льготные туристические путевки и обменять "устаревшие" денежные купюры на новые. Пока пострадавшая заполняла бумаги на кухне, мошенница зашла в другую комнату и украла деньги. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали 22-летнюю жительницу Москвы. Установлена ее причастность к еще одному эпизоду мошенничества, совершенному в отношении 85-летней местной жительницы.

Общая сумма ущерба составила 265 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража".

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.