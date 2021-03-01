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01.03.2021 15:38
Рубрика: Экономика

Представителем Деда Мороза под Владимиром станет Конек-Горбунок

Текст: Элина Труханова (Владимир)
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Во Владимирской области появится представительство Деда Мороза из Великого Устюга. Как информирует администрация Владимирской области на своей странице в соцсети, оно будет организовано на площадке агротуристического комплекса "Богдарня" в Петушинском районе.

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- Руководители компании из Великого Устюга поддержали предложение создать одно из представительств Деда Мороза во Владимирской области. Стороны сейчас ведут переговоры о сотрудничестве, - рассказали в обладминистрации.

Примечательно, что представителем зимнего волшебника станет Конек-Горбунок.

В туркомплексе, кроме того, планируют возрождать русскую тройку.

- Всем нам нужно объединиться вокруг очень важной цели - сохранить русскую тройку. Это уникальный объект культурного наследия, который невозможно поместить в музей. Это наш национальный символ и традиции, которые мы не должны забывать, - уверена президент общества любителей экипажной езды Марина Великанова.

В обществе полагают, что первый шаг в решении этой амбициозной задачи - присвоение фестивалю русской тройки "Владимирский тракт" статуса чемпионата России.

- В этом вопросе организаторы конного соревнования заручились поддержкой администрации Владимирской области, Совета Федерации и Ассоциации "Росплемконзавод", - говорится в сообщении.

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