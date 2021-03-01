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01.03.2021 09:43
Рубрика: Коммерческий транспорт

Собянин: Ограничение транзита грузовиков по МКАД себя полностью оправдало

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Запрет проезда транзитных грузовиков по МКАД полностью себя оправдал. Об этом у себя в блоге написал мэр Сергей Собянин.

Фото: РИА Новости
Что думают перевозчики о продлении на год локдауна для большегрузов на МКАД

"Интенсивность движения большегрузов на МКАД снизилась на 18 процентов, - написал глава города. - А средняя скорость увеличилась на 11 процентов".

В то же время в первые выходные, когда действовал запрет, на МКАД не было ни одного ДТП с большегрузами. Это уникальный эпизод за последние десятилетия.

Мэр отметил, что ограничения продлены на год.

"Мы уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе", - заявил Сергей Собянин.