Стало известно, какой месяц этой зимы был самым холодным в столице

Прошедшая зима оказалась холоднее предыдущей почти на 6 градусов, а самым морозным месяцем стал февраль. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Средняя температура воздуха за сезон составила -7,4 градуса, что на 0,7 градуса выше нормы. Самым теплым месяцем зимы оказался декабрь со средней температурой воздуха -4,4. В январе этот же показатель составил -5,8 градуса, что выше нормы на 3,5 градуса. А самым холодным стал февраль, средняя температура воздуха была около -10,5 градуса, что ниже нормы на 2,8 градуса. В этом же месяце поставлены рекорды зимы 2020-2021 годов по теплу и холоду: 26 февраля воздух прогрелся до +6,4. А самая холодная ночь была 23 февраля, когда воздух остыл до -24,5.

Февралю принадлежит первенство и по осадкам: 195% от нормы или 70,7 мм. В декабре и январе выпадало 30,6 и 66,1 мм осадков соответственно. В итоге сезонная сумма составила 167,4 мм, что превышает норму на четверть. А максимальная высота сугробов (59 см) зарегистрирована 14 февраля.