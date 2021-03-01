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01.03.2021 14:21
Рубрика: Происшествия

Столичные полицейские задержали нарушителей ПДД из свадебного кортежа

Текст: Михаил Фалалеев

Уроженцы ближнего зарубежья справляли свадьбу в Москве и в честь этого события вовсю лихачили на одной из столичных трасс. Полицейские двух административных округов столицы в течение часа установили и задержали лихачей, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, 28 февраля в полицию стали поступать сообщения о том, что на Варшавском шоссе водители свадебного кортежа грубо нарушают Правила дорожного движения. В течение часа сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УВД по ЮВАО задержали водителей этих автомобилей на улице Артюхиной.

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Нарушителям было выписано более десяти постановлений об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ. Среди них "несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", "управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД", "управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "инвалид", "нарушение правил маневрирования", "нарушение правил перевозки людей".

Также в отношении одного из водителей был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей".

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