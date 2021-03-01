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01.03.2021 11:43
Рубрика: Экономика

Три станции МЖД переименуют с 25 марта

Текст: Ирина Огилько

С 25 марта три станции МЖД получат новые названия. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Фото: kremlin.ru
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По данным пресс-службы, станция "Коломенское" Павелецкого направления и "Тушино" Рижского направления будут носить название "Варшавская" и "Тушинская" - они находятся рядом с одноименными станциями метро. Станцию "Перово" Казанского направления переименуют в "Чухлинку", поскольку она расположена рядом со станцией Горьковского направления, носящей такое же название.

В ближайшее время на этих станциях появится обновленная навигация.

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