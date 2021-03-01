Три станции МЖД переименуют с 25 марта

С 25 марта три станции МЖД получат новые названия. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

По данным пресс-службы, станция "Коломенское" Павелецкого направления и "Тушино" Рижского направления будут носить название "Варшавская" и "Тушинская" - они находятся рядом с одноименными станциями метро. Станцию "Перово" Казанского направления переименуют в "Чухлинку", поскольку она расположена рядом со станцией Горьковского направления, носящей такое же название.

В ближайшее время на этих станциях появится обновленная навигация.