В Брянске лжебанкиры "отмыли" 600 миллионов рублей

В Брянске лжебанкиры действовали в составе преступной группировки. Следственным управлением УМВД по региону возбуждено дело в отношении организаторов и участников ОПГ, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В августе прошлого года в Брянске в ходе спецоперации ГУЭБиПК МВД России, центрального аппарата ФСБ России совместно с коллегами из региональных управлений при силовой поддержке Росгвардии, во взаимодействии с областной прокуратурой были задержаны подозреваемые в обналичивании денежных средств. Фигурантам было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

В дальнейшем следователи выяснили, что в криминальной схеме были задействованы жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Теперь квалификация деятельности лжебанкиров изменена - к имеющейся статье прибавилось еще обвинение в организации и участии в преступной группировке. Соотвесттвующее уголовное дело возбуждено СУ УМВД по Брянской области.

По версии следствия, эти подпольные банкиры перечисляли деньги по фиктивным договорам на счета подконтрольных фирм, открытие в различных банках. Затем эти средства переводились на лицевые счета юрлиц. За свои услуги они брали 12 процентов комиссионных с каждой транзакции. Общий доход, полученный таким образом, по предварительным данным следствия, превысил 600 миллионов рублей.

Организатор группировки объявлен в федеральный розыск. Часть участников криминальной схемы арестована, другие находятся под подпиской о невыезде. Следствие продолжаются, устанавливаются другие возможные участники группировки по отмыванию денег.