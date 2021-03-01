В марте частично ограничат движение поездов по МЦД-2

В течение марта дважды на несколько дней будет ограничиваться движение поездов на участке МЦД-2 между станциями "Перерва" и "Красный Строитель". Электрички не будут курсировать с 1 по 6 марта и с 9 по 20 марта после 23:30, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать поездки с учетом ограничений. Всего на участке МЦД-2, где будет перекрываться движение, расположены шесть станций. Одна из них особенно популярна - это "Царицыно", имеющая пересадку на одноименную станцию Замоскворецкой линии метро.

Добраться до закрытых станций метро можно будет другими видами общественного транспорта - с вариантами можно ознакомиться на сайте мэрии.