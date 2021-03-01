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01.03.2021 14:22

Воронежэнерго установил первые инновационные накопители энергии

Филиал "Россети Центр Воронежэнерго" реализует пилотный проект по внедрению систем накопления электрической энергии (СНЭ) в распределительных сетях 0,4 кВ.
Фото: Россети Центр Воронежэнерго Фото: Россети Центр Воронежэнерго
Фото: Россети Центр Воронежэнерго

Один из накопителей энергетики смонтировали в селе Ступино Рамонского района. Основная задача, решаемая здесь установкой СНЭ, - повышение надежности энергоснабжения социально-значимого объекта: Ступинского фельдшерско-акушерского пункта БУЗ ВО "Рамонская районная больница". При возникновении технологических нарушений в сетях "Россети Центр Воронежэнерго" система накопления обеспечит питание ФАП за счет накопленной энергии. Проектное время работы СНЭ на нагрузку - не менее 3 часов.

Еще один накопитель энергии установлен в селе Отрадное Новоусманского района на линии ВЛ 0,4 кВ №1. Это протяженной фидер, питающий более 70 домовладений, расположенных на улицах Октябрьская и Набережная. По расчетам специалистов, использование СНЭ в непосредственной близости к потребителям значительно снизит нагрузку на электросетевое оборудование, устранит режим перегрузки сети, улучшит качество и надежность электроснабжения жителей.

Накопители электроэнергии - современные высокотехнологичные устройства, основным элементом которых является аккумулятор. Во время штатной работы электросети он накапливает электричество, а в случае возникновения перебоев на линии электроснабжения выдает электроэнергию в сеть, тем самым повышая качество и надежность энергоснабжения потребителей.

Фото: Россети Центр Воронежэнерго

Накопители электроэнергии, которые устанавливаются в сетях Воронежэнерго, сконструированы на базе современных литий-ионных аккумуляторных батарей, оснащенных полупроводниковыми преобразователями, выполняющими функции зарядного устройства и инвертора при выдаче мощности, а также автоматическими системами управления и учета электроэнергии, устройством защиты от перегрузок.

"Инновационные технологии по применению накопителей электроэнергии становятся важным структурным элементом современной энергетики. Сейчас наша задача - отработать технические требования, проектные решения, технологии монтажа и эксплуатации накопительных систем в рамках пилотного проекта в Рамонском и Новоусманском районах электрических сетей. В дальнейшем применение систем накопления будет тиражироваться для использования в распределительной сети в других районах области", - отметил директор филиала "Россети Центр Воронежэнерго" Вячеслав Антонов.

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