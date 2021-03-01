На Камчатке возле вулкана умер мужчина на снегоходе

В Камчатском крае возле Авачинского вулкана скончался 54-летний мужчина.

Известно, что утром 28 февраля он отправился к подножью вулкана на снегоходе. Почувствовав себя плохо, он позвонил знакомому и попросил о помощи. К моменту прибытия друга, водитель уже умер.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, процессуальное решение будет принято после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Справка "РГ"

Авачинский вулкан - действующий камчатский вулкан, расположенный к северу от Петропавловска-Камчатского, в междуречье Авачи и Налычева. Из-за близости к краевому центру является одним из наиболее посещаемых вулканов Камчатки. В последний раз извержение на нем фиксировали в 1991 и 2001 годах.