В Уфе мужчину обвинили в похищении бывшей супруги

37-летний уфимец стал фигурантом уголовного дела о похищении человека. Его обвиняют в похищении бывшей супруги. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

36-летняя женщина пропала после того, как 26 февраля утром ушла на работу, но там так и не появилась. В ходе проверки выяснилось, что в тот день женщина вышла из дома, подошла к своему автомобилю, и к ней подбежал мужчина, с которым они уехали в неизвестном направлении. После изучения личности пропавшей и ее круга общения следователи СК и полиции установили подозреваемого - бывшего супруга, с которым у них был конфликт из-за квартиры, доставшейся после развода женщине.

В тот же день правоохранители установили местонахождение похитителя и его жертвы. Выяснилось, что мужчина силой и угрозами увез бывшую супругу на базу отдыха в Мелеузовский район, где и удерживал в номере до тех пор, пока не приехала полиция.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.