В Башкирии освободили от должностей вице-премьера и главу минтранса

В составе правительства Башкирии произошли изменения. О них сообщил 1 марта на оперативном совещании глава региона Радий Хабиров.

Освобожден от должности министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев. Уточняется, что пост он покинул по собственному желанию. Исполнять обязанности главы министерства возложили на первого замминистра Виктора Жулькова. Алан Марзаев возглавлял министерство с 1 апреля 2020 года.

Кроме того на оперативке глава региона сообщил о том, что с 1 марта своим указом освобождает от должности заместителя премьер-министра РБ Ленару Иванову. Она остается на посту министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ. При этом Радий Хабиров подчеркнул, что Ленара Иванова "опытнейший руководитель и министр".

Вице-премьером правительства РБ назначен министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, который теперь вместо Ивановой будет курировать вопросы демографии, здравоохранения, организации медицинской помощи населению, государственной семейной и социальной политики, труда и занятости населения.

Эта перестановка, по словам главы региона, связана с тем, что важнейшей задачей 2021 года стала борьба со смертностью.