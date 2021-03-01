В Нижнем Новгороде вывеска магазина упала на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение об обрушении вывески продуктового магазина на улице Сергея Тюленина, 4 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода поступило в 14:15. Конструкция упала на 86-летнюю женщину, которую доставили в медучреждение.

На происшествие выехали одна единица техники и четыре человека личного состава. Опасный участок оцепили сигнальной лентой. Помощь спасателей не понадобилась.