В Пензе завели дело после пожара с шестью пострадавшими

Новости

Кристиан Бэйл сыграет в триллере про маньяка и Эдгара По 14:43
В Воронеже офицеры ГИБДД задержаны за поборы с подчиненных 14:37
В Москве увеличилась смертность в ДТП, произошедших во дворах домов 14:34
СК начал проверку по факту смерти экс-солистки Little Big 14:28
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области 14:26
Песков заявил о множестве заявок из-за рубежа по вакцинам от COVID 14:23
Столичные полицейские задержали нарушителей ПДД из свадебного кортежа 14:21
Создатель "Шерлока" и "Доктора Кто" снимет новый фантастический сериал 14:13
Песков прокомментировал слова Байдена про Крым 14:09
Песков отметил сокращение доходов людей во всем мире 14:02
В Кремле прокомментировали слова Байдена о Крыме 14:02
Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров" 14:02
В Балашихе промоют всю систему водоснабжения из-за личинок комаров 13:53
Профсоюзы согласовали проект о досрочных пенсиях для ряда работников 13:46
Житель Ленобласти устроил стрельбу на автомойке 13:41
Путин поздравит Горбачева с юбилеем 13:29
Школьникам расскажут, как выбрать IT-профессию 13:16
Карту "Тройка" стали принимать еще на 100 маршрутах Подмосковья 13:12
Захарова прокомментировала реакцию Киева на инцидент в Петербурге 13:10
Мошенники в Москве обманом вынуждали жильцов покупать пожарные извещатели 13:04
Лжесоцработница обкрадывала пенсионеров 12:59
Московский зоопарк перешел на весеннее расписание 12:57
Рослесхоз: Космомониторинг пока позволяет увидеть только крупные пожары 12:56
Минздрав Беларуси ввел скидки на процедуры госрегистрации 12:53
Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
01.03.2021 14:47
Рубрика: Происшествия

В Пензе завели дело после пожара с шестью пострадавшими

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: СУ СК по Пензенской области Фото: СУ СК по Пензенской области
Фото: СУ СК по Пензенской области

Уголовное дело завели по факту пожара в административном здании Пензы на улице Калинина, где пострадали шесть человек. Они с тяжелыми травмами были госпитализированы накануне. Возгорание произошло в воскресенье после хлопка газа.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
На Ставрополье жителей многоэтажки эвакуировали из-за взрыва газа

Как сообщили в СУ СК по Пензенской области, предприниматель арендовал нежилое помещение. В нем располагалась хлебопекарня.

В результате ЧП пострадали три женщины, двое мужчин и трехлетняя девочка. Видимо, ребенка взял с собой на работу кто-то из сотрудников хлебопекарни.

Уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей. Пока обвинения никому не предъявлены, ведется расследование. Устанавливаются условия эксплуатации газового оборудования и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

Главное сегодня

Песков прокомментировал слова Байдена про Крым
За сутки в России подтвержден 11 571 случай COVID-19 в 84 регионах
Назван единственный способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19
Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание
Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона