В Пензе завели дело после пожара с шестью пострадавшими

Уголовное дело завели по факту пожара в административном здании Пензы на улице Калинина, где пострадали шесть человек. Они с тяжелыми травмами были госпитализированы накануне. Возгорание произошло в воскресенье после хлопка газа.

Как сообщили в СУ СК по Пензенской области, предприниматель арендовал нежилое помещение. В нем располагалась хлебопекарня.

В результате ЧП пострадали три женщины, двое мужчин и трехлетняя девочка. Видимо, ребенка взял с собой на работу кто-то из сотрудников хлебопекарни.

Уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей. Пока обвинения никому не предъявлены, ведется расследование. Устанавливаются условия эксплуатации газового оборудования и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.