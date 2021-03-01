В Прикамье появятся два многофункциональных открытых стадиона

Пермский край получит из федерального бюджета 40 миллионов рублей на приобретение оборудования для оснащения двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ).

Это многофункциональные стадионы с футбольными полями с искусственным покрытием и зонами для занятий легкой атлетикой, в том числе, прыжковыми ямами. На стадионах оборудуют хоккейные коробки, которые благодаря резиновому покрытию в летнее время будут использоваться для игры в волейбол и баскетбол. Также на каждом ФОКОТе предусмотрены сборно-разборные трибуны на 100 мест с подтрибунными помещениями для хранения спортивного инвентаря.

В региональном минспорта сообщили, что средства на приобретение оборудования выделены в рамках нацпроекта "Демография". Где именно возведут ФОКОТы, будет определять конкурсным путем - муниципалитепты должны будут за свой счет подготовить земельные участки под комплексы и обеспечить непосредственно монтаж оборудования.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость развития спортивной инфраструктуры в территориях. По словам главы региона, чтобы росла популярность массового спорта, необходимо дать возможность жителям всех муниципалитетов без исключения заниматься на новых, современных площадках.

- Это полноценные универсальные спортивные объекты, - говорит министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. - Здесь можно будет выполнять нормативы ГТО и проводить соревнования по легкой атлетике и игровым видам спорта.

В этом году в рамках нацпроекта также начнется масштабная реконструкция стадиона "Россия" в Краснокамске - на эти цели получено 40 миллионов рублей. Кроме того, продолжится возведение малых спортивных комплексов для выполнения нормативов ГТО. До конца текущего года они будут оборудованы в пяти муниципальных образованиях.

Напомним, согласно нацпроекту "Демография", к 2024 году доля жителей страны, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55 процентов. Новая стратегия развития физической культуры и спорта в РФ, утвержденная в ноябре 2020 года, предполагает, что через 10 лет этот показатель дойдет до 70 процентов.