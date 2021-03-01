Якутский памятник вошел десятку самых необычных скульптур России

Памятник дворнику из Якутска стал одной из самых необычных скульптур России. Он вошел в десятку финалистов онлайн-конкурса, организованного сервисом путешествий Туту.ру.

Цель конкурса - составить энциклопедию оригинальных скульптур и вдохновить людей на путешествие по России. Список необычных композиций составили 100 объектов из 85 регионов страны. Сам оригинальным, согласно опросу, стал памятник тувинской письменности.

Онлайн-голосование шло три месяца. Каждую неделю на сайте появлялась новая десятка участников и победители выходили в финал. Дворник, расположенный рядом с якутским кинотеатром "Центральный", вступил в борьбу на последней неделе конкурса и набрал больше 12 тысяч голосов.

В энциклопедию самых необычных скульптур вошли также читинский памятник зубу, магаданский монумент "Время", чукотский памятник 180-му меридиану, хабаровская скульптура "Мы выбираем жизнь", сахалинский памятник сивучам, памятник собаке по кличке дружок из Благовещенска и кошке Матроске из Владивостока, "Панда и медведь" из Биробиджана, "Ленин и мальчик" из Петропавловска-Камчатского и голова Ленина из Улан-Удэ.