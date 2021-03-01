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01.03.2021 10:50
Рубрика: Культура

Якутский памятник вошел десятку самых необычных скульптур России

Текст: Дина Непомнящая

Памятник дворнику из Якутска стал одной из самых необычных скульптур России. Он вошел в десятку финалистов онлайн-конкурса, организованного сервисом путешествий Туту.ру.

Фото: <a href="https://sochisite.su/pamyatnik-kon-palto-v-sochi/" rel="nofollow" target="_blank">SochiSite.su</a>
Две кубанские скульптуры вошли в сотню необычных памятников России

Цель конкурса - составить энциклопедию оригинальных скульптур и вдохновить людей на путешествие по России. Список необычных композиций составили 100 объектов из 85 регионов страны. Сам оригинальным, согласно опросу, стал памятник тувинской письменности.

Онлайн-голосование шло три месяца. Каждую неделю на сайте появлялась новая десятка участников и победители выходили в финал. Дворник, расположенный рядом с якутским кинотеатром "Центральный", вступил в борьбу на последней неделе конкурса и набрал больше 12 тысяч голосов.

В энциклопедию самых необычных скульптур вошли также читинский памятник зубу, магаданский монумент "Время", чукотский памятник 180-му меридиану, хабаровская скульптура "Мы выбираем жизнь", сахалинский памятник сивучам, памятник собаке по кличке дружок из Благовещенска и кошке Матроске из Владивостока, "Панда и медведь" из Биробиджана, "Ленин и мальчик" из Петропавловска-Камчатского и голова Ленина из Улан-Удэ.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва ДФО Амурская область Благовещенск ДФО Бурятия Улан-Удэ ДФО Еврейская АО Биробиджан ДФО Забайкальский край Чита

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