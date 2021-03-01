В Томске успешно испытали новый метод лечения онкологии

По словам заведующего лабораторией онковирусологии НИИ онкологии Томского НИМЦ Николая Литвякова, суть метода заключается в том, чтобы до начала лечения выявить способность опухоли метастазировать. Для этого специалисты выделяют ДНК злокачественного новообразования и исследуют специальные маркеры генов индукции стволового состояния клеток. Установить эти маркеры ученым удалось в результате длительных исследований.

В зависимости от способности опухоли вызывать метастазы медики принимают решение, проводить ли химеотерапию или же назначить хирургическое вмешательство без нее. Это позволяет не подвергать пациентов излишнему токсическому воздействию цитостатиков. При назначении же химиотерапии учитываются персональные данные, чувствительность опухоли конкретного человека к тем или иным химиопрепаратам.

- Первоначально в исследование было включено две группы пациентов, - рассказывает Николай Литвяков. - Первая - больные, опухоли которых не способны к метастазированию. Им не проводили химиотерапию, а выполняли операцию, у них стопроцентная выживаемость без развития метастазов уже более четырех лет. А во второй группе, где опухоль была способна метастазировать, проводили химиотерапию, там только в 89 процентах удалось избежать метастазирования, и суммарно по двум группам в 93 процентах случаев удалось не допустить развитие метастазов.

В ближайшей перспективе ученые намерены усовершенствовать систему назначения химиотерапии. Как отмечает Николай Литвиков, несмотря на то что методика лечения пока что использовалась в случае больных раком молочной железы, она применима и для других типов рака. Однако это направление также требует дальнейших исследований.