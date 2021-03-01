Жительница Железногорска выжила после нападения по приказу ее мужа-турка

В Красноярском крае по горячим следам раскрыто покушение на убийство 30-летней жительницы Железногорска (Красноярска - 26). На нее напали и ударили ножом трое мужчин.

Их задержали и выяснили, что нападение заказал муж женщины - гражданин Турции, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии. Красноярка вышла замуж за турка несколько лет назад. Семья жила в Турции. Затем отношения между супругами испортились и женщина, взяв детей, вернулась в Россию.

При этом муж неоднократно угрожал ей отомстить. Для этого он нанял двух казахов и русского, живших в Турции, за несколько десятков тысяч долларов. Преступная группа выехала в Россию, где незаконно проникла в Железногорск (это ЗАТО), выслеживала жертву, изучала ее передвижения.

Нападение совершили утром 17 февраля. Женщину ударили ножом. В тяжелом состоянии она попала в больницу, где успела рассказать следователям об угрозах мужа.

Нападавшие, тем временем, уже улетели в Москву, но вернуться в Турцию не успели. Их задержали в Домодедово, уточняет МВД по Красноярскому краю.

Преступники задержаны, следствие продолжается.