Пскович из вредности дважды переехал пешехода

В Пскове следователи разбираются в обстоятельствах жестокого нападения на местного жителя в центре города. Мужчину избил своего знакомого, а потом дважды переехал его на своем автомобиле, сообщает СК по Псковской области.

Нападение произошло рядом с Церковью Покрова на Торгу. Прохожие увидели, как водитель автомобиля целенаправленно сбивает прохожего, и вызвали полицию. Водителя задержали, от медицинского освидетельствования он отказался.

Пострадавший со множественными травмами доставлен в больницу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Сейчас следователи выясняют, что стало причиной ссоры.