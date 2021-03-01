В Ленобласти три человека получили ранения в перестрелке в кальянной

В Выборге полиция выясняет обстоятельства массовой драки и перестрелки в одной из городских кальянных.

Установлено, что стрельбу устроили семеро посетителей, которые ворвались в заведение в медицинских масках, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранения из травматического пистолета получили три человека, одному из них потребовалась госпитализация.

Сейчас полиция устанавливает личности участников нападения. Имена трех человек полиции известны, ранее эти мужчины имели конфликты с законом.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".