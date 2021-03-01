В Петербурге научились добывать омегу-3 и коллаген из кожи сельди

Петербургские ученые разработали уникальную систему стопроцентной переработки кожи сельди, которая позволит получать из этого отхода ненасыщенные жирные кислоты (омега-3), а также коллаген.

Авторы разработки - специалисты Университета ИТМО. Как говорят в вузе, о проблемах переработки сельди, ученые задумались, когда узнали, что на килограмм филе сельди приходится 60-100 граммов отделенной кожи.

Что с ней делать, производители не знают, технологий по переработке рыбьей кожи очень мало и спрос на этот отход настолько низкий, что кожу отдают за бесценок. Иногда этот отход выгоднее даже выбросить, но это наносит серьезный вред экологии.

Разработка петербургских ученых позволяет добиться 100-процентной переработки кожи.

Идея в том, что кожу помещают в емкость со специальными растворами и нагревают, спустя 30 минут кожа растворяется, остается только бульон. А из него ученые получают насыщенные жирные кислоты и коллаген. Оба этих материала широко востребованы. Так, омега-3 часто используется в пищевой промышленности, а также в фармацевтике. Коллаген добавляют во многие косметические средства.