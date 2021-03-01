В Петербурге от COVID-19 умер один из первых советских программистов

В Петербурге на 86-м году жизни скончался профессор кафедры исследования операций СПбГУ Иосиф Романовский. Причиной смерти ученого стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает студенческий совет математико-механического совета вуза на своей странице "ВКонтакте".

Романовский - один из основоположников программирования в СССР. Иосиф Владимирович начал преподавать с конца пятидесятых, опубликовал более 160 научных работ.

О Романовском СПбГУ ходили легенды. Профессор разрабатывал курсы по программированию на ЭВМ, занимался созданием методик по преподаванию кибернетики. Его лекции были актуальны и сейчас. Он обучал студентов оптимальному программированию.