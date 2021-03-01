В Северодвинске снежная глыба упала рядом с ребенком

В городе Северодвинске Архангельской области снежная глыба упала с крыши дома рядом с девочкой младшего школьного возраста, которая шла по улице. По счастливой случайности ребенок не пострадал.

Момент падения снежного пласта с дома запечатлел видеорегистратор проезжавшей машины. Очевидцы распространили запись в социальных сетях. В комментариях пользователи отмечали, что девочке теперь впору отмечать второй день рождения, поскольку упавшая глыба была размером с нее.

Как сообщили в прокуратуре области, после случившегося территориальные подразделения ведомства проверят, как управляющие организации следят за кровлями домов на вверенной территории. Если будут найдены нарушения, виновных привлекут к ответственности. За ненадлежащее содержание крыш предусмотрены уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы.

Отметим, что в Поморье после долгих морозов началось потепление, и во многих населенных пунктах появилась угроза схода снежных глыб и падения сосулек на людей.