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01.03.2021 13:10
Рубрика: В мире

Захарова прокомментировала реакцию Киева на инцидент в Петербурге

Текст: Юрий Когалов

МИД РФ осуждает нападение на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге и в то же время выражает недоумение реакцией Киева на этот инцидент. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в результате инцидента комендант генкосульства получил незначительные порезы, ему была оперативно оказана помощь, госпитализация не потребовалась. Нападавший был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. В самом диппредставительстве не увидели политической подоплеки произошедшего.

"Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики", - отметила Захарова. "Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц", - заявила дипломат.

"Подобная реакция Киева вызывает недоумение. Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего", - подчеркнула Захарова, напомнив о "хроническом бездействии" украинской стороны при возникновении каких-либо инцидентов возле российских диппредставительств на Украине.

"Рекомендуем коллегам в МИД Украины лучше навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности и оскорблений достоинства наших дипломатических и консульских сотрудников", - заключила Захарова.

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