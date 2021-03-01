Житель Ленобласти устроил стрельбу на автомойке

В городе Кировск Ленинградской области 43-летний мужчина устроил стрельбу на автомойке, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

В полицию поступило заявление от сотрудника автомойки. Прибывшим на место полицейским было установлено, что произошел конфликт между клиентом, подъехавшим на автомашине Chevrolet Aveo, и сотрудниками автомойки. По предварительной информации, мужчина остался недоволен обслуживанием.

Клиент, угрожая предметом, похожим на пистолет, сделал несколько выстрелов в воздух, после чего уехал на автомобиле. Спустя несколько часов предполагаемый стрелок был задержан по месту жительства. Подозреваемым оказался сорокатрехлетний неработающий гражданин. У него был изъят светошумовой охолощенный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".