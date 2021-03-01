На Дону число привитых от COVID-19 превысило число заразившихся

В Ростовской области число привитых от коронавирусной инфекции превысило количество заразившихся жителей региона.

Как сообщает пресс-служба главы Ростовской области, на 1 марта число подтвержденных инфицированных коронавирусом в регионе возросло до 73 315 человек.

В тоже время с начала вакцинации на Дону прививки от COVID-19 сделали 75 767 человек. Из них 19 931 человек вакцинированы вторым компонентом препарата.

Всего с начала пандемии в Ростовской области от коронавирусной инфекции выздоровели 63 772 человека.