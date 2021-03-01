Под Волгоградом три человека погибли при пожаре

В селе Солонки Волгоградской области во время тушения пожара обнаружены тела трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрия Уланова. Пожар произошел сегодня утром в Нехаевском районе, где загорелся частный деревянный дом общей площадью 70 квадратных метров.

Как уточнили в ведомстве, возгорание возникло по всему периметру с обрушением кровли. Сообщение о пожаре поступило спасателям МЧС в 08.15 часов. В 9.10 пожарные расчеты ликвидировали горение.

- При разборе завалов обнаружены тела трех человек. Детей среди погибших нет, - сообщил Дмитрий Уланов.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории уже работают на месте ЧП. Им предстоит установить причины пожара.