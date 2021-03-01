Медики спасли тюменца, который подавился лавровым листом

Помощь медиков потребовалась в минувшие выходные пожилому тюменцу, который за ужином поперхнулся лавровым листом.

Мужчина начал сильно кашлять и задыхаться, его супруга попробовала помочь ему самостоятельно, но достать приправу из горла никак не получалось, и женщина позвонила в неотложку.

"В воскресенье в 15:47 она сообщила диспетчеру экстренной службы, что вызвать рвоту никак не удается, кашель не прекращается, и она опасается, что муж может погибнуть", - рассказали в пресс-службе станции скорой помощи.

Уже через 20 минут после звонка прибывшие на место врачи осматривали 65-летнего пациента: небольшой кусочек лаврового листа прилип к небной дужке, врач убрал его, а тюменца увезли в больницу для осмотра дыхательных путей.

Врачи напоминают: если человек поперхнулся, но находится в сознании и дышит, не нужно хлопать его по спине. "Кашель в этом случае - защитный рефлекс: так организм устраняет инородный предмет, попавший в зону голосовых связок", - объяснили в "скорой".