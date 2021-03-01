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01.03.2021 11:36

Полпред президента в УрФО посетил Тюменский ремонтно-механический завод

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе В. В. Якушев и губернатор Тюменской области А. В. Моор 26 февраля посетили Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО "Транснефть - Сибирь". В ходе рабочей поездки были осмотрены производственные площадки по выпуску продукции для магистральных насосных агрегатов, а также новый комплекс, открытый на базе Тюменского ремонтно-механического завода в 2019 году.
Фото: АО "Транснефть - Сибирь" Фото: АО "Транснефть - Сибирь"
Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

Владимир Якушев отметил, что АО "Транснефть - Сибирь" четко выполнило взятые на себя обязательства в части окончания сроков строительства и выпуска готовой продукции высокого качества.

ТРМЗ - одно из ведущих предприятий региона - производит оборудование для нефтетранспортной отрасли, в том числе, в рамках программы импортозамещения. Объем замещенной отечественными производителями продукции в организациях системы "Транснефть" составляет 96%. Использование новейших автоматизированных станков с числовым программным управлением и роботизированных сварочных комплексов позволило увеличить производительность труда и повысить эффективность производственного процесса. Завод обеспечивает организации системы "Транснефть" нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания оборудования на нефтеперекачивающих станциях и линейной части трубопроводов, что позволило отказаться от импорта запасных частей.

Производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода был построен в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИК). В его состав вошли цех подготовки металла, сварочный цех, цех покраски готовой продукции, а также складской комплекс.

В целях обеспечения безопасных условий труда персонала и исключения негативного влияния на окружающую среду производственные цеха оснащены фильтровентиляционными системами производительностью от 10000 до 16000 куб. м в час. Их использование обеспечивает удаление загрязнённого воздуха (взвешенные частицы пыли, абразива, сварочную аэрозоль) из рабочей зоны, его фильтрацию и очистку со степенью 99,99% и возврат очищенного воздуха в производственное помещение.

"Производственный комплекс полностью справляется с задачами, которые на него возложены. Внедренное здесь современное высокотехнологичное оборудование и автоматизация производственных процессов позволяет поддерживать высокое качество выпускаемой продукции, которая востребована не только в системе "Транснефть", но и другими предприятиями ТЭК", - отметил генеральный директор АО "Транснефть - Сибирь" В.А. Бронников.

АО "Транснефть - Сибирь" в полном объеме выполнило обязательства, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом. С вводом нового комплекса завод вышел на запланированный объем выпуска продукции и услуг. В прошлом году было произведено более 30 тыс. единиц продукции на 2,8 млрд рублей. Объем налоговых отчислений ТРМЗ в 2020 году в региональный и федеральный бюджеты составил 365,7 млн рублей.

Справка: Специальный инвестиционный контракт был подписан в июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и АО "Транснефть - Сибирь". Объем инвестиций составил порядка 3 млрд рублей.

В числе оборудования, выпускаемого ТРМЗ, - продукция машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования. Завод также производит запасные части и комплектующие магистральных и подпорных насосов для перекачки нефти и нефтепродуктов с целью обеспечения потребности АО "Транснефть Нефтяные Насосы" г. Челябинск.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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