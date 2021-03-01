Убивший трех девочек уралец отсудил 30 тысяч за отсутствие воды в камере

Пожизненно осужденный житель Свердловской области, который отбывает срок в колонии Хабаровского края, подал иск о ненадлежащих условиях содержания в камере. Заключенный пожаловался на отсутствие горячей воды и бездействие сотрудников колонии, не реагирующих на его просьбы. Он потребовал около ста тысяч рублей компенсации.

"26 февраля исковое заявление было рассмотрено, его требования частично удовлетворены: с государства в лице ГУФСИН взыскано 30 тысяч рублей", - сообщила "РГ" помощник председателя Первоуральского городского суда Валентина Тимирханова.

Уралец был осужден пожизненно в январе 2010 года, после того, как следствие доказало в суде, что он изнасиловал и с особой жестокостью убил трех девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Экспертиза показала: у мужчины есть психические расстройства, но при этом он осознавал то, что делал.