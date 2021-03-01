В Югре сиротам выдадут по 10 тысяч на аренду жилья

Местные парламентарии приняли закон, по которому детям-сиротам, которые пока не получили квартиры от государства, будут компенсировать из бюджета стоимость аренды жилья. Но не более десяти тысяч рублей в месяц.

С инициативой выступил прокурор округа Евгений Ботвинкин, поскольку именно этому органу приходится разбираться со случаями, когда совершеннолетним затягивают выделение квартир. Сегодня в Югре очередь из таких ребят составляет почти 400 человек. Норма действует с 1 января этого года. Льгота носит заявительный характер и предоставляется при соблюдении ряда условий. Например, сирота должен обязательно жить в Югре и быть включенным в список нуждающихся.

Между тем денежная компенсация не решает проблему полностью. Дело в том, что снять даже однокомнатную квартиру в 30 квадратных метров в больших городах Югры сейчас невозможно дешевле 15 тысяч, и это без расходов на коммуналку. Десяти тысяч хватит только на комнату. Или студию в небольшом городе.

В ходе обсуждения в окружной думе звучало предложение повысить эту сумму до 16 тысяч рублей, но оно не прошло. Контраргументом большинства послужило то, что срок ожидания предоставляемой квартиры в регионе не превышает года. В любом случае компенсация позволит совершеннолетним сиротам не скитаться по знакомым и общежитиям, а снять свое собственное жилье. Пусть это на какое-то время будет и комната.