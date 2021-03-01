Силуанов оценил финансовые риски для развивающихся стран

Так, на конференции многие представители "двадцатки" и международные организации отмечали важность обеспечения равного доступа к вакцинам. Силуанов кроме эпидемиологических рисков выделил финансовые. По его словам, затягивание нормализации бюджетной политики может создать риски для долговой устойчивости многих стран. "В то же время изменение монетарной политики в развитых странах может негативно отразиться на положении развивающихся стран: ухудшение долговой ситуации в последних может стать для них ключевым среднесрочным вызовом. Следует уже сейчас принимать меры, чтобы не допустить развития негативного сценария", - считает Силуанов.

Обсуждалась также и "зеленая повестка". Страны G20 должны взять на себя координирующую роль и сформулировать основанные на открытости и равном доступе принципы устойчивого развития общества и окружающей среды, считает Силуанов. "Важно, чтобы "зеленая повестка" не превратилась из инструмента развития в инструмент обострения конкурентной борьбы", - отметил министр финансов.

Мировая экономика восстанавливается после пандемии быстрее, чем ожидалось. Это результат беспрецедентных мер фискальной и монетарной поддержки, а также начала массовой вакцинации. На этом фоне Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует частичное восстановление мировой экономики в 2021-2022 годах на уровне 5,5% и 4,2% (по сравнению со спадом в 2020 году, оцениваемом на уровне -3,5%).