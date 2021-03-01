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01.03.2021 15:53
Рубрика: Экономика

Силуанов оценил финансовые риски для развивающихся стран

Текст: Роман Маркелов
Затягивание нормализации бюджетной политики может создать риски долговой устойчивости для целого ряда стран. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на видеоконференции руководителей финансовых ведомств стран G20, говорится в сообщении Минфина.
Антон Силуанов. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Антон Силуанов. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Антон Силуанов. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Так, на конференции многие представители "двадцатки" и международные организации отмечали важность обеспечения равного доступа к вакцинам. Силуанов кроме эпидемиологических рисков выделил финансовые. По его словам, затягивание нормализации бюджетной политики может создать риски для долговой устойчивости многих стран. "В то же время изменение монетарной политики в развитых странах может негативно отразиться на положении развивающихся стран: ухудшение долговой ситуации в последних может стать для них ключевым среднесрочным вызовом. Следует уже сейчас принимать меры, чтобы не допустить развития негативного сценария", - считает Силуанов.

Фото: iStock
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Обсуждалась также и "зеленая повестка". Страны G20 должны взять на себя координирующую роль и сформулировать основанные на открытости и равном доступе принципы устойчивого развития общества и окружающей среды, считает Силуанов. "Важно, чтобы "зеленая повестка" не превратилась из инструмента развития в инструмент обострения конкурентной борьбы", - отметил министр финансов.

Мировая экономика восстанавливается после пандемии быстрее, чем ожидалось. Это результат беспрецедентных мер фискальной и монетарной поддержки, а также начала массовой вакцинации. На этом фоне Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует частичное восстановление мировой экономики в 2021-2022 годах на уровне 5,5% и 4,2% (по сравнению со спадом в 2020 году, оцениваемом на уровне -3,5%).

Экономика ВЭД Правительство Минфин

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