Соцопрос: Немцы ждут ослабления локдауна

Отношение немцев к карантинным мерам федерального правительства продолжает ухудшаться, утверждает немецкая "Welt" в статье, посвященной настроениям граждан ФРГ накануне очередного совещания канцлера Ангелы Меркель с главами земельных правительств.

Участникам этой встречи в среду предстоит определиться с дальнейшими действиями Берлина и местных властей по противостоянию пандемии.

Как следует из опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информагентства DPA, сегодня продолжение действующего в Германии локдауна поддерживают чуть больше трети опрошенных (26% за статус-кво и 9% даже за ужесточение). В свою очередь, за смягчение антивирусного режима выступают 43% населения. 17% вообще призывают вернуться к нормальной жизни.

Напомним, что в начале введенного в декабре жесткого локдауна сторонников сохранения жестких мер, по данным социологических опросов, насчитывалось целых 73 %. Однако в январе их число сократилось до 65%. А перед последним совещанием канцлера с премьерами земель 10 февраля за продолжение локдауна высказалась лишь половина опрошенных.

Теперь, накануне нового совещания в верхах, этот показатель снизился до 35%.

Между тем 1 марта в стране заработали парикмахерские, о чем восторженно пишет немецкая пресса. Частично функционируют школы и дошкольные заведения. Но многое еще остается под запретом. Немцы, согласно тому же опросу YuoGov, с нетерпением ждут возможности походить по магазинам (49%), без ограничений встречаться друг с другом (43%), спокойно пойти в ресторан (42%), отправить в школу своих детей (32%), пользоваться сферой услуг (18%), посещать спортивные мероприятия (16%), не забывать о культурном досуге (12%) и путешествовать без каких-либо предварительных условий (11%).