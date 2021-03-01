Толстой: Почвы для сотрудничества России с Советом Европы крайне мало

У России нет реальных союзников в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), и почвы для сотрудничества внутри организации почти не осталось, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на "круглом столе" в Совете Федерации, посвященном 25-летию членства РФ в Совете Европы.

"Почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало. Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются", - сказал парламентарий.

По его словам, государства, которые Россия "почему-то считает своими союзниками", не поддерживают ее в ПАСЕ.

"Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет - конфронтационный подход, преследование России по политическим вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы. Никак иначе не будет", - сказал вице-спикер ГД.

Петр Толстой добавил, что союзников в ПАСЕ у российской делегации нет потому, что "мы сами не очень понимаем, что мы там делаем, какие мы интересы отстаиваем".