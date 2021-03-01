Новости

Песков ответил на вопрос о возможности отсрочки подачи деклараций чиновников 17:06
Губернаторы и министры могут возглавить группы списка "Единой России" на выборах в Госдуму 17:01
Толстой: Почвы для сотрудничества России с Советом Европы крайне мало 16:55
Володин: Европейские структуры превратились в подобие ЦК КПСС 16:52
Тарасова оценила состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ-2021 16:48
Матвиенко: Армения не обращалась к России с просьбой о помощи 16:43
Косачев: Совет Европы не защищает права русскоязычных жителей Украины 16:36
Андрей Бочкарев: Более ста домов построено в Москве по программе реновации 16:33
"Единая Россия" выставит кандидатов в Госдуму во всех одномандатных округах 16:30
Всероссийские проверочные работы пройдут в колледжах в сентябре-октябре 16:29
ФХР изучит обстоятельства тяжелой травмы юного хоккеиста в Москве 16:15
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 16:11
Польские археологи обнаружили 5500-летние мегалитические гробницы 15:53
Флоренс Пью сыграет главную роль в драме Зака Браффа 15:46
ЕК: Сертификат о вакцинации от коронавируса нужен для поездок по ЕС 15:44
Названы регионы с наибольшей опасностью лесных пожаров в марте 15:41
ФАС начала проверку производителей куриного мяса и яиц 15:39
Лукашенко потребовал исключить ненужное посредничество в торговле 15:29
Вышел дублированный трейлер мультфильма Миядзаки "Ая и ведьма" 15:23
Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию 15:22
В Геленджике преступник запустил в оборот 600 фальшивых купюр 15:20
Документальные фильмы Кончаловского, Спилберга, Херцога покажут в Сети 15:12
Арестован бывший президент "Барселоны" 15:09
На Земле началась магнитная буря второго уровня G2 15:06
С начала года в Москве эвакуировали 35 тыс. авто за неправильную парковку 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
01.03.2021 16:55
Рубрика: Власть

Толстой: Почвы для сотрудничества России с Советом Европы крайне мало

Текст: Галина Мисливская

У России нет реальных союзников в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), и почвы для сотрудничества внутри организации почти не осталось, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на "круглом столе" в Совете Федерации, посвященном 25-летию членства РФ в Совете Европы.

Косачев: Совет Европы не защищает права русскоязычных жителей Украины

"Почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало. Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются", - сказал парламентарий.

По его словам, государства, которые Россия "почему-то считает своими союзниками", не поддерживают ее в ПАСЕ.

"Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет - конфронтационный подход, преследование России по политическим вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы. Никак иначе не будет", - сказал вице-спикер ГД.

Петр Толстой добавил, что союзников в ПАСЕ у российской делегации нет потому, что "мы сами не очень понимаем, что мы там делаем, какие мы интересы отстаиваем".

Власть Позиция Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Совет Европы Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Песков прокомментировал слова Байдена про Крым
ЕК: Сертификат о вакцинации от коронавируса нужен для поездок по ЕС
В Финляндии вновь ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
За сутки в России подтвержден 11 571 случай COVID-19 в 84 регионах
Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"