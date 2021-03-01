В "РГ" обсудили настоящее и будущее градостроительства в странах СНГ

В редакции "Российской газеты" прошло первое межконгрессное мероприятие международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО, посвященное Году архитектуры и градостроительства в странах Содружества независимых государств. Архитекторы, ученые и чиновники из разных регионов России и стран СНГ обсудили, с какими проблемами сегодня сталкиваются стремительно развивающиеся города, можно ли их сделать более удобными для человека, не потеряв экономический потенциал и какие препятствия мешают меняться к лучшему территориям в разных частях планеты.

В течение двухчасовой дискуссии гости смогли обменяться опытом и познакомиться с градостроительным развитием Урала, Крыма, Кузбасса, Москвы и других регионов страны, а также узнали о проблемах и успехах строительной отрасли в Кыргызстане и Беларуси.

Член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО Юлия Корнеева акцентировала внимание на проблеме промышленных зон в российских городах. "Моя практика общественной деятельности показывает, что более 50 процентов жалоб граждан на неблагоприятную экологическую обстановку связано с нахождением рядом промплощадок - и старых заводов, и новых".

Во время обсуждения этого вопроса эксперты пришли к выводу, что выводить промзоны за пределы городов все же не следует, поскольку они создают рабочие места и помогают развивать экономику. Но в то же время необходимо "озеленять" существующие производства и внедрять зеленые технологии на новых объектах для снижения текущего ущерба окружающей среде. "Модернизация средств производства всегда должна происходить в сторону улучшения экологических показателей", - отметил ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александр Долгов.

Руководитель Центра изучения, сохранения и развития историко-культурных территорий ФГБУ "Российский институт стратегических исследований" Олег Рыжков остановился на теме современного культурного ландшафта России и будущего русского исторического города: города-сада. Он подразумевает невысокую разреженную застройку, когда здания занимают лишь 20-30 процентов территории города, а половина отдается под зеленые насаждения. "Проблема реализуемости проекта города-сада сводится к наличию территорий, - считает он. - В России город-сад реализуем, а в Европе уже нет. Мало найдется таких равнин, как наша, где можно создавать новый тип поселений, соединяющий в себе преимущества и города, и сельских территорий, но в то же время лишенный их недостатков. Я думаю, что именно за таким типом поселений будущее".

Народный архитектор России Андрей Боков подчеркнул, что даже за 10 лет в архитектуре и градостроительстве могут произойти огромные перемены. В России, к примеру, за последний такой срок отказались от попыток собрать все человеческие и экономические ресурсы в нескольких агломерациях и начали задумываться о развитии малых городов, об их будущем.

"Мы начинаем осмыслять, что жизнь в многоквартирном доме предпочтительна далеко не для всех, - отметил он. - Выясняется, что порядка 60% и даже более наших сограждан предпочли бы жить в своем собственном доме, на своей собственной земле. Мы, наконец, начинаем формировать более здравое, внятное и определенное отношение к нашим арктическим и субарктическим территориям, а это почти три четверти всей нашей земли, которая требует абсолютно иной стратегии пространственного развития, чем обжитые территории".

О направлении развития современного градостроительства высказался руководитель архитектурно-строительного управления Министерства строительства Самарской области Владимир Спиридонов: "Сегодня необходимо введение нового раздела теории и практики градостроительства, посвященного вопросам развития методологических положений "цифрового близнеца" города и региона, "киберфизической градостроительной системы", градоинформационной компьютерной платформы, и их взаимосвязей - это раздел "умное градостроительство".

"Феодосия - новая точка роста Крыма и применять для развития этой территории целесообразно такие новые технологии, как мастер-план. Этот документ был подготовлен для МО Феодосия экспертами площадки УРАЛРОСПРОМЭКО, он позволит максимально эффективно использовать все преимущества прошлого, настоящего и определяет направления для развития в будущем. Но для реализации задуманного требуются квалифицированные кадры: градостроители и архитекторы - это основной вопрос для Феодосии в настоящее время.", сообщила заместитель главы МО Феодосия, к.э.н. Наталия Коваленко.

Эксперты также обсудили возможности заимствовать для будущего градостроительства идеи из далекого прошлого, предпосылки и проблемы создания искусственного градостроительного интеллекта, типизацию услуг в сфере градостроительства, тенденции пространственного развития городов Беларуси и многое другое.

В завершении Юлия Корнеева отметила: "Во время дискуссии стало понятно, что многие градостроительные проблемы, с которыми сталкиваются страны СНГ, схожи и определены как общим прошлым, так и во многом схожим настоящим, а вопросы градостроительства во всех странах напрямую влияют на качество жизни граждан". Эксперты договорились и впредь обмениваться опытом и обсуждать перспективы и тенденции пространственного развития территорий в рамках дискуссионной площадки УРАЛРОСПРОМЭКО.