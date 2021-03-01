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01.03.2021,  
15:51
Текст:  Алексей Иванов

Видео: российские военные уничтожили подземный госпиталь боевиков

Российские военные уничтожили в сирийской провинции Идлиб огромную пещеру, которую боевики несколько лет использовали в качестве полевого госпиталя.

Фото: Россия-1 / YouTube
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За время войны боевики соорудили в холмах десятки пещер, входы в которые можно увидеть только с земли и только с близкого расстояния. Одна из самых больших использовалась в качестве военного госпиталя, сообщает телеканал "Звезда".

Судя по представленному с места событий видео, сразу после входа пещера скорее напоминала самую обычную больницу - просторное помещение, трехметровые потолки, стены отделаны штукатуркой, пол выстлан керамической плиткой. Была там и отдельная палата для командного состава, на выходе из которой располагался медицинский пост. Стеллаж, где хранились лекарства и документы, выполнен из мрамора.

- Оснащение госпиталя позволяло выполнять как легкие, так и тяжелые операции, одновременно в нем могло разместиться до ста человек личного состава, - пояснил представитель инженерных войск Роман Бессмертный.

Пещеру оборудовали в 2015 году, боевики пользовались ею вплоть до 2019-го. Горная порода толщиной в несколько десятков метров надежно защищала от авиационных и артиллерийских ударов.

Чтобы надежно завалить входы в пещеру, российские саперы заложили туда семь тонн взрывчатки, после чего произвели подрыв. Теперь боевики точно не смогут повторно использовать этот объект.

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Фото: Vitalykuzmin.net
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