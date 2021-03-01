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01.03.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

Внешность самого дешевого кроссовера Hyundai раскрыли накануне премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Уже завтра, 2 марта 2021 года, компания Hyundai представит кроссовер Bayon, который окажется самой компактной и доступной моделью марки. До этого корейцы показывали части новинки на тизерах, но "шпионам" удалось "проявить" машину целиком.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Hyundai Bayon, как и последние новинки марки в сегменте SUV, получил раздельную конфигурацию оптики, но не следует концепции "параметрической динамики". Цифровой приборной панели, судя по изображению, у Bayon не будет.

Предполагается, что Hyundai Bayon будет являться идеологическим преемником кросс-хэтча i20 Active, а основу ляжет платформа K2, на которой базируются Hyundai Creta/ix25 и его 7-местная версия Alcazar, Kia Seltos, Kia Rio и ряд других моделей Hyundai Motor Group.

Моторная гамма Bayon, скорее всего, будет аналогичной компакту i20, поэтому в неё могут войти 100-сильная "турботройка" объёмом 1.0 литра, 84-сильный "атмосферник" 1.2 литра, для которых доступны 5- и 6-ступенчатые МКП, 7-скоростной "робот" и вариатор.

#Hyundai