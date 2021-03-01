Володин: Европейские структуры превратились в подобие ЦК КПСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами раскритиковал решения европейских парламентских структур по поводу санкций против России. Санкционную политику спикер Госдумы собирается обсудить на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом, которая состоится 15 марта.

Встреча планируется в Москве, уточнил Володин. Предстоит обсудить политику санкций и дальнейший диалог в рамках ассамблеи.

"Санкции принимаются необоснованно, без обсуждения, - констатировал спикер. - Вопрос - для чего тогда ПАСЕ?"

В этом смысле европейские парламентские структуры, считает он, "превратились в подобие ЦК КПСС", ведь, по сути, они принимают директивные решения. "Сами себя вредят, - уверен спикер. - Ведь прекрасно понимают, что от санкций страдает не только наша экономика, но и экономики европейских стран".

"Эти и другие вопросы мы обсудим с Хендриком Дамсом, - резюмировал Володин. - Нам важно диалог поддерживать".