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01.03.2021 17:21
Рубрика: Власть

Володин оценил постановление ЕСПЧ по делу Навального

Текст: Татьяна Замахина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим регламентом пытается подменить национальное правосудие. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя постановление ЕСПЧ по делу блогера Алексея Навального.

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Страсбургский суд ранее решил призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве.

"ЕСПЧ стал политическим инструментом влияния на страны, - заявил Володин, отвечая на вопрос на эту тему. - Они превышают свои полномочия".

Решения европейских судей, по его оценке, политически ангажированы - они своим регламентом пытаются подменить национальное правосудие.

"Вся эта истерика показывают одно: наша страна становится сильнее, - констатировал спикер, - иначе никто не стал бы вводить санкции. Через них пытаются остановить развитие страны".

А через таких как блогер Алексей Навальный и ему подобных, продолжил Володин, на Западе "пытаются создать напряжение внутри страны". В результате, по его словам, европейские государства втягиваются в защиту националиста.

Amnesty International более не считает Навального "узником совести"
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