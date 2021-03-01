Володин оценил постановление ЕСПЧ по делу Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим регламентом пытается подменить национальное правосудие. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя постановление ЕСПЧ по делу блогера Алексея Навального.

Страсбургский суд ранее решил призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве.

"ЕСПЧ стал политическим инструментом влияния на страны, - заявил Володин, отвечая на вопрос на эту тему. - Они превышают свои полномочия".

Решения европейских судей, по его оценке, политически ангажированы - они своим регламентом пытаются подменить национальное правосудие.

"Вся эта истерика показывают одно: наша страна становится сильнее, - констатировал спикер, - иначе никто не стал бы вводить санкции. Через них пытаются остановить развитие страны".

А через таких как блогер Алексей Навальный и ему подобных, продолжил Володин, на Западе "пытаются создать напряжение внутри страны". В результате, по его словам, европейские государства втягиваются в защиту националиста.