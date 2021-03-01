ВВС Израиля нанесли ракетные удары по лагерю шиитских бойцов под Дамаском

Стали известны подробности атаки израильских ВВС по окрестностям сирийской столицы. Удару подвергся пригород Сейида-Зейнаб, расположенный на пути в международный аэропорт Дамаска.

По данным саудовского телеканала "Аль-Хадас", несколько ракет было выпущено по этому району самолетами Израиля со стороны Голанских высот. Очевидцы сообщили о сильных взрывах, прогремевших поблизости от штаба и лагеря шиитских отрядов, воюющих на стороне сирийской армии, пишет ТАСС. О жертвах и разрушениях информации нет.

По данным сирийского агентства SANA, силы противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по воздушным целям противника в небе Дамаска и поразили большую часть ракет.

Напомним, до этого Израиль наносил удары по позициям сирийской армии и проиранских вооруженных формирований в районе международного аэропорта Дамаска 15 февраля. Тогда погибли три солдата и четыре иранских военных советника.