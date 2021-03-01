Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2021 года № 37 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха (Якутия) за IV квартал 2020 года"

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Республики Саха (Якутия) от 12 июля 2007 г. 493-З № 1001-III "О порядке определения величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)", от 5 декабря 2013 г. 1237-З № 29-V "О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) за IV квартал 2020 года: на душу населения - 17 824 рубля, для трудоспособного населения - 18 853 рубля, для пенсионеров - 14 277 рублей, для детей - 18 652 рубля и величину прожиточного минимума по двум зонам республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Величину прожиточного минимума, установленную настоящим постановлением, применять для обоснования пособий, субсидий и других социальных выплат до установления величины прожиточного минимума на 2021 год.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) А.Тарасенко





Приложение к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2021 г. № 37





Величина прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) за IV квартал 2020 года и по двум зонам республики

(в среднем на одного человека, рублей в месяц)







