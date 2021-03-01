Жителя Воронежа обвинили в реабилитации нацизма

Следственный комитет объявил об окончании расследования дела жителя Воронежа Александра Хорошильцева. Его обвинили по уголовной статье "о реабилитации нацизма".

Корреспонденту "РГ" в СК рассказали, что, по их данным, Хорошильцев 4 мая прошлого года разместил в открытом доступе на сайте ""Банк памяти" в интернете фотографию Адольфа Гитлера "для ее дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла".

Выводы следствия о причастности Хорошильцева к совершению преступления основываются на комплексе доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела, в том числе на результатах компьютерной и портретной судебных экспертиз, показаниях свидетелей, среди которых имеются представители научного сообщества, историки, архивисты, подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура с работой следствия согласилась и утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.