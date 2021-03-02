Новости

После финала "Дома 2" Бузова и Бородина будут вести мистический проект 13:29
Стася Милославская рассказала про свой самый отчаянный поступок 13:08
Звезда "Игры престолов" Варма сыграет в сериале про Оби-Вана Кеноби 12:41
Comic-Con вновь перенесли в онлайн из-за пандемии 12:15
Вышел новый трейлер аниме-сериала по игре Dota 2 11:42

Актрису Розу Хайруллину не пустили на Украину из-за Крыма

Новости
    02.03.2021, 14:18
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В киевском аэропорту "Борисполь" пограничниками была задержана и допрошена замечательная российская актриса Роза Вакильевна Хайруллина.

Фото: kinopoisk.ru
Стася Милославская рассказала про свой самый отчаянный поступок

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на соответствующее сообщение Госпогранслужба страны.

Как уточнено, во время оформления пассажиров рейса "Минск - Киев" в аэропорту "Борисполь" пограничники выяснили, что Заслуженная артистка России Хайруллина посещала Крым, тем "нарушая установленный порядок въезда-выезда".

При этом 59-летняя звезда сериала "Псих" пояснила, что прилетала на полуостров с частным визитом.

В итоге Хайруллиной на три года закрыли въезд на Украину, привлекли к административной ответственности и отправили обратным рейсом в Минск, опубликовав видео допроса российской актрисы.

Новости

Вышел финальный трейлер экранизации российского комикса "Майор Гром" 01.03.2021
Флоренс Пью сыграет главную роль в драме Зака Браффа 01.03.2021
Вышел дублированный трейлер мультфильма Миядзаки "Ая и ведьма" 01.03.2021
Кристиан Бэйл сыграет в триллере про маньяка и Эдгара По 01.03.2021
⧣ Россия
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта "Машины времени" 27.02.2021
Певица Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом 27.02.2021
Перенесшего COVID Юрия Соломина выписали из больницы 26.02.2021
⧣ происшествия
Фото: REUTERS/ Regis Duvignau
Певец Кит Урбан подрался из-за Николь Кидман в опере в Австралии 28.02.2021
Музыкант "Машины времени" госпитализирован после жестокого избиения 26.02.2021
Борис Щербаков ответил на сообщения о том, что у него COVID-19 25.02.2021
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Уволенная из "Мандалорца" Джина Карано обвинила Disney в травле 25.02.2021
Видео: Нагиев грубо пошутил над Лободой на детском "Голосе" 17.02.2021
Джина Карано раскрыла подробности своего увольнения из "Мандалорца" 16.02.2021