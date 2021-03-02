Актрису Розу Хайруллину не пустили на Украину из-за Крыма

В киевском аэропорту "Борисполь" пограничниками была задержана и допрошена замечательная российская актриса Роза Вакильевна Хайруллина.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на соответствующее сообщение Госпогранслужба страны.

Как уточнено, во время оформления пассажиров рейса "Минск - Киев" в аэропорту "Борисполь" пограничники выяснили, что Заслуженная артистка России Хайруллина посещала Крым, тем "нарушая установленный порядок въезда-выезда".

При этом 59-летняя звезда сериала "Псих" пояснила, что прилетала на полуостров с частным визитом.

В итоге Хайруллиной на три года закрыли въезд на Украину, привлекли к административной ответственности и отправили обратным рейсом в Минск, опубликовав видео допроса российской актрисы.