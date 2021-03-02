Распоряжение правительства Республики Алтай от 1 марта 2021 года № 114-р "О внесении изменения в пункт 14.5 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Пункт 14.5 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" дополнить подпунктом "ф" следующего содержания:

"ф) с 6 марта 2021 года по 19 марта 2021 года.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







