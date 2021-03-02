Армия получит новые комплексы с ударными беспилотниками в 2021 году

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на московском предприятии "Кронштадт", где действует полный производственный цикл по созданию беспилотных авиационных комплексов - от их проектирования до испытаний и сертификации.
Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства, в конце февраля министру продемонстрировали процесс изготовления композитных деталей планеров беспилотных летательных аппаратов, сборки готовых изделий, а также наземный пункт управления беспилотниками. В центре внимания был "Иноходец" - комплекс воздушной разведки большой продолжительности полета с возможностью выполнения ударных задач. Сергей Шойгу также оценил перспективный скоростной ударный беспилотник "Гром", разведывательно-ударный и аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД". Показали ему и беспилотники, находящиеся на плановом техобслуживании после боевого применения в Сирии.
Надо отметить, что это был первый столь обстоятельный визит министра на предприятие, специализирующееся только на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Судя по всему, Сергей Кужугетович остался доволен увиденным. Именно на территории "Кронштадта" он обсудил с военными и гражданскими специалистами состояние и перспективы развития российской беспилотной авиации, определил меры по повышению темпов оснащения Вооруженных сил дронами отечественного производства.
Стало известно, что Вооруженные силы получат семь комплексов с "Иноходцами". В составе каждого комплекса три беспилотных ударно-разведывательных летательных аппарата. Министр обороны впервые открыто заявил, что требуется увеличить производство таких беспилотников. На что гендиректор предприятия Сергей Богатиков ответил, что уже в этом году планируется запустить в строй серийный завод.
Стоит уточнить. "Иноходец" - название опытно-конструкторской работы, заданной минобороны. В ее рамках требовалось создать многоцелевой беспилотник средней высотности и большой продолжительности полета. Он был создан в оговоренные сроки и получил гражданское имя "Орион". Этот дрон прошел полный цикл госиспытаний и готов к серийному производству. Однако военные предпочли дать закупаемому аппарату имя, под которым шли опытно-конструкторские работы - оно действительно звучит по-боевому. В октябре 2019 года генконструктор промышленной группы "Кронштадт" Николай Долженков за разработку первого в России многофункционального беспилотника большой продолжительности полета был удостоен премии имени Н.В. Огаркова.
"Иноходец" имеет максимальный взлетный вес 1000 кг и массу полезной нагрузки до 200 кг. Длина аппарата - 8 метров, размах крыла - 16 метров, продолжительность полета - 24 часа. Его вооружение, которое размещается на трех узлах подвески, было хорошо представлено на военно-техническом форуме "Армия 2020". Это корректируемые планирующие авиабомбы КАБ-100 и КАБ-50Л, корректируемая авиабомба КАБ-20С, неуправляемая фугасная авиабомба ФАБ-50. В арсенале есть и управляемые ракеты, названия которых пока не разглашаются.
Имеет смысл рассказать о беспилотнике дальнего радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД". Он несколько отличается от "Иноходца", прежде всего, своим основным предназначением. Под фюзеляжем этот аппарат несет современную радиолокационную систему с функцией ретранслятора. Как утверждают специалисты, несколько таких беспилотников способны сформировать сплошное радиолокационное поле по всей Арктике и обеспечить там устойчивую радиосвязь. Помимо этого, "Гелиос" может осуществлять разведку в интересах ВМФ или погранслужбы. В экспедиционных миссиях Российской армии дроны дальнего радиолокационного обнаружения станут просто незаменимы в управлении войсками и получении жизненно важной информации.
Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат "Гром", макет которого также показали Сергею Шойгу, - это перспектива, причем не столь уж и отдаленная. Его максимальная взлетная масса будет около семи тонн. Боевая нагрузка - две тонны. Скорость - до 1000 км/час. Максимальная высота полета - двенадцать тысяч метров. Радиус боевого применения - 700 км.
Он будет способен обеспечивать применение авиационных средств поражения с лазерным, спутниковым и телевизионным наведением. У него четыре точки подвески - две под консолями крыла и две - внутри фюзеляжа. "Гром" сможет нести и тяжелые корректируемые авиабомбы массой 500, 250, 100 кг, и совсем для него легкие КАБ-50С и КАБ-20Л, причем в большом количестве.
Как считают создатели "Грома", он вполне сможет работать вместе с пилотируемыми истребителями Су-35 и Су-57, причем в одном с ними боевом порядке. В частности, это позволит сохранить жизни пилотов при преодолении зоны ПВО.
Можно утверждать, что точка неопределенности пройдена. Наши Вооруженные силы начинают оснащаться самыми современными многофункциональными беспилотниками.