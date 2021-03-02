Армия получит новые комплексы с ударными беспилотниками в 2021 году

В 2021 году Российская армия получит новые комплексы с ударными беспилотными летательными аппаратами "Иноходец". И дальше их закупка пойдет по нарастающей.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на московском предприятии "Кронштадт", где действует полный производственный цикл по созданию беспилотных авиационных комплексов - от их проектирования до испытаний и сертификации.

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства, в конце февраля министру продемонстрировали процесс изготовления композитных деталей планеров беспилотных летательных аппаратов, сборки готовых изделий, а также наземный пункт управления беспилотниками. В центре внимания был "Иноходец" - комплекс воздушной разведки большой продолжительности полета с возможностью выполнения ударных задач. Сергей Шойгу также оценил перспективный скоростной ударный беспилотник "Гром", разведывательно-ударный и аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД". Показали ему и беспилотники, находящиеся на плановом техобслуживании после боевого применения в Сирии.

Надо отметить, что это был первый столь обстоятельный визит министра на предприятие, специализирующееся только на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Судя по всему, Сергей Кужугетович остался доволен увиденным. Именно на территории "Кронштадта" он обсудил с военными и гражданскими специалистами состояние и перспективы развития российской беспилотной авиации, определил меры по повышению темпов оснащения Вооруженных сил дронами отечественного производства.

Стало известно, что Вооруженные силы получат семь комплексов с "Иноходцами". В составе каждого комплекса три беспилотных ударно-разведывательных летательных аппарата. Министр обороны впервые открыто заявил, что требуется увеличить производство таких беспилотников. На что гендиректор предприятия Сергей Богатиков ответил, что уже в этом году планируется запустить в строй серийный завод.

Стоит уточнить. "Иноходец" - название опытно-конструкторской работы, заданной минобороны. В ее рамках требовалось создать многоцелевой беспилотник средней высотности и большой продолжительности полета. Он был создан в оговоренные сроки и получил гражданское имя "Орион". Этот дрон прошел полный цикл госиспытаний и готов к серийному производству. Однако военные предпочли дать закупаемому аппарату имя, под которым шли опытно-конструкторские работы - оно действительно звучит по-боевому. В октябре 2019 года генконструктор промышленной группы "Кронштадт" Николай Долженков за разработку первого в России многофункционального беспилотника большой продолжительности полета был удостоен премии имени Н.В. Огаркова.

"Иноходец" имеет максимальный взлетный вес 1000 кг и массу полезной нагрузки до 200 кг. Длина аппарата - 8 метров, размах крыла - 16 метров, продолжительность полета - 24 часа. Его вооружение, которое размещается на трех узлах подвески, было хорошо представлено на военно-техническом форуме "Армия 2020". Это корректируемые планирующие авиабомбы КАБ-100 и КАБ-50Л, корректируемая авиабомба КАБ-20С, неуправляемая фугасная авиабомба ФАБ-50. В арсенале есть и управляемые ракеты, названия которых пока не разглашаются.

Имеет смысл рассказать о беспилотнике дальнего радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД". Он несколько отличается от "Иноходца", прежде всего, своим основным предназначением. Под фюзеляжем этот аппарат несет современную радиолокационную систему с функцией ретранслятора. Как утверждают специалисты, несколько таких беспилотников способны сформировать сплошное радиолокационное поле по всей Арктике и обеспечить там устойчивую радиосвязь. Помимо этого, "Гелиос" может осуществлять разведку в интересах ВМФ или погранслужбы. В экспедиционных миссиях Российской армии дроны дальнего радиолокационного обнаружения станут просто незаменимы в управлении войсками и получении жизненно важной информации.

Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат "Гром", макет которого также показали Сергею Шойгу, - это перспектива, причем не столь уж и отдаленная. Его максимальная взлетная масса будет около семи тонн. Боевая нагрузка - две тонны. Скорость - до 1000 км/час. Максимальная высота полета - двенадцать тысяч метров. Радиус боевого применения - 700 км.

Он будет способен обеспечивать применение авиационных средств поражения с лазерным, спутниковым и телевизионным наведением. У него четыре точки подвески - две под консолями крыла и две - внутри фюзеляжа. "Гром" сможет нести и тяжелые корректируемые авиабомбы массой 500, 250, 100 кг, и совсем для него легкие КАБ-50С и КАБ-20Л, причем в большом количестве.

Как считают создатели "Грома", он вполне сможет работать вместе с пилотируемыми истребителями Су-35 и Су-57, причем в одном с ними боевом порядке. В частности, это позволит сохранить жизни пилотов при преодолении зоны ПВО.

Можно утверждать, что точка неопределенности пройдена. Наши Вооруженные силы начинают оснащаться самыми современными многофункциональными беспилотниками.