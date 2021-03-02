Британцы высмеяли слежку за российской подводной лодкой в Ла-Манше

Британцы с юмором отнеслись к новости про российскую подлодку в Ла-Манше. Местное издание Express опубликовало материал, в котором сообщило, что в проливе, разделяющим Францию и Соединенное Королевство, была замечена принадлежащая РФ субмарина, перемещение которой внимательно отслеживали корабли ВМС Великобритании.

В комментариях к данной публикации жители Туманного Альбиона шутили, что лучше бы военные следили за французскими рыбаками, "крадущими чужую рыбу". "Заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС?" - написал пользователь с ником Geedward. Среди комментариев были и серьезные. Например, некий Rinzler посетовал, что британские вооруженные силы "становятся все меньше и меньше, а в парламенте, похоже, это никого не волнует".

Стоит отметить, что российские военные не нарушали границ Соединенного Королевства. Подводные лодки любых стран могут проходить через Ла-Манш в соответствии с международным морским правом, напоминает РИА Новости.