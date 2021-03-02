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Comic-Con вновь перенесли в онлайн из-за пандемии

Новости
    02.03.2021, 12:15
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Ежегодный июльский фестиваль Comic-Con в Сан-Диего, крупнейший планетарный слет гиков, и в этот раз пройдет лишь виртуально. И в сокращенном формате. По понятной причине - из-за коронавируса.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Соответствующее сообщение появилось сегодня на официальных аккаунтах мероприятия в социальных сетях.

При этом подчеркнуто, что какие-то встречи оффлайн в рамках фестиваля будут возможны не ранее ноября и лишь при благоприятных условиях.

Виртуальный фестиваль в этот раз будет ужат до трех дней и состоится 23-25 июля. Детали будут объявлены позже.

Фото: youtube.com
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Напомним, что фестиваль в Сан-Диего начал проходить в 1970-м, то есть в прошлом году был отменен впервые за свою полувековую историю.

Изначально Сomic-Con представлял собой довольно скромный сабантуй любителей комиксов, со временем разросшись до крайне внушительных объемов. Скажем, в 2019-м Конгресс-центр Сан-Диего в дни проведения "Кона" посетили порядка 135 000 человек.

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