Comic-Con вновь перенесли в онлайн из-за пандемии

Ежегодный июльский фестиваль Comic-Con в Сан-Диего, крупнейший планетарный слет гиков, и в этот раз пройдет лишь виртуально. И в сокращенном формате. По понятной причине - из-за коронавируса.

Соответствующее сообщение появилось сегодня на официальных аккаунтах мероприятия в социальных сетях.

При этом подчеркнуто, что какие-то встречи оффлайн в рамках фестиваля будут возможны не ранее ноября и лишь при благоприятных условиях.

Виртуальный фестиваль в этот раз будет ужат до трех дней и состоится 23-25 июля. Детали будут объявлены позже.

Напомним, что фестиваль в Сан-Диего начал проходить в 1970-м, то есть в прошлом году был отменен впервые за свою полувековую историю.

Изначально Сomic-Con представлял собой довольно скромный сабантуй любителей комиксов, со временем разросшись до крайне внушительных объемов. Скажем, в 2019-м Конгресс-центр Сан-Диего в дни проведения "Кона" посетили порядка 135 000 человек.