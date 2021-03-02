Клебо не выступит в гонке на 15 км на чемпионате мира

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо принял решение пропустить гонку на 15 км с раздельным стартом, которая состоится в среду на чемпионате мира в Германии.

Как сообщает издание Verdens Gang, в составе норвежской команды на старт выйдут Шур Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Харальд Эстберг Амундсен и Мартин Сундбю.

По данным издания, Клебо принял решение отдохнуть перед эстафетой и гонкой на 50 км. Так же решил поступить и Эмиль Иверсен.

Ранее стало известно, что из-за перелома руки завершил выступление на чемпионате мира россиянин Денис Спицов, получивший травму на тренировке.