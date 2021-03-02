Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 2 марта 2021 года № 30-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Возобновить с 04.03.2021 работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста) с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Разрешить органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса согласно приложению к настоящему распоряжению проведение 05.03.2021 однодневных сельскохозяйственных ярмарок, посвященных Международному женскому дню, с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом воздухе (далее - ярмарки) с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Место проведения ярмарок устанавливается органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса с участием Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса (Ариткулов А.В.), Министерства промышленности и торговли Кузбасса (Старосвет Л.В.) организовать привлечение предприятий перерабатывающей промышленности, потребительского рынка, потребительской кооперации и сельского хозяйства, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, для участия в ярмарках с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. Разрешить организацию и проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Масленицы, с очным присутствием граждан (далее - мероприятия) в период с 12.03.2021 по 14.03.2021 с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Планы мероприятий (с указанием места и времени проведения мероприятий) утверждаются органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в срок до 03.03.2021 представить утвержденные планы мероприятий (с указанием места и времени проведения мероприятий) в Администрацию Правительства Кузбасса.

4. Разрешить 1 - 4 апреля 2021 г. и 15 - 18 апреля 2021 г. проведение мероприятий в рамках закрытия горнолыжного сезона и фестиваля "Грелкафест2021" на горнолыжном комплексе "Шерегеш" с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. Внести в пункт 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг) изменение, исключив подпункт 2.2.

6. Установить, что распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг) действует в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







