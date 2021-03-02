В мире
02.03.2021 13:17
Текст: Константин Волков

Массовая вакцинация от COVID в Беларуси начнется в апреле

Все желающие в Беларуси смогут начать прививаться от коронавируса в апреле. Об этом 2 марта заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, сообщает информагентство БелТА.

Фото: РИА Новости
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Первыми в стране начали прививать медицинских работников, в настоящее время кампания уже распространилась на учителей.

Как отметил министр, "массовая вакцинация всех желающих начнется с апреля. Никакой проблемы в этом нет. Пока записываем, считаем желающих, их много. Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в более массовом производстве. Но до этого завершим вакцинацию, как это делает и весь мир, тех, кто в ней нуждается более всего в рамках своей профессиональной деятельности".

Вакцинация в Беларуси проводится российскими и китайскими вакцинами.

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