Массовая вакцинация от COVID в Беларуси начнется в апреле

Все желающие в Беларуси смогут начать прививаться от коронавируса в апреле. Об этом 2 марта заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, сообщает информагентство БелТА.

Первыми в стране начали прививать медицинских работников, в настоящее время кампания уже распространилась на учителей.

Как отметил министр, "массовая вакцинация всех желающих начнется с апреля. Никакой проблемы в этом нет. Пока записываем, считаем желающих, их много. Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в более массовом производстве. Но до этого завершим вакцинацию, как это делает и весь мир, тех, кто в ней нуждается более всего в рамках своей профессиональной деятельности".

Вакцинация в Беларуси проводится российскими и китайскими вакцинами.